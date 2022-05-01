南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
1
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
選挙
＞
参院選
「9条と非核三原則 守るべき」 「核共有」議論に社民・福島党首 鹿児島で演説
2022/05/01 09:00
拡大
社民党の福島瑞穂党首は３０日、７月１０日の投開票が見込まれる参院選に向け、鹿児島、姶良、霧島の３市で街頭演説した。「コロナ禍でシングルマザーや子どもの生活が苦しい」と述べ、格差解消や最低賃金の引き上げが必要と強調した。
防衛予算の大幅増を計画する自民党を批判。ロシアのウクライナ侵攻を受け、米国の核兵器を配備し共同運用する「核共有」議論があることにも触れ、「憲法９条と非核三原則を守るべきだ」と訴えた。
鹿児島市で支持者と意見交換し、「政党要件を満たすため、参院選で１２０万票以上は取りたい。支援の輪を広げてほしい」と呼び掛けた。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
「9条と非核三原則 守るべき」 「核共有」議論に社民・福島党首 鹿児島で演説
5月1日 09:00
水俣病公式確認66年 地元医師「特措法の地域外でも症状」 水俣市でシンポ
5月1日 08:30
「自然生かした暮らしに」 元鹿大副学長が講話 伊佐で環境勉強会
5月1日 08:30
低空飛行目撃131件、過去2番目の多さ 2021年度 2年連続100件超 日置、鹿屋で急増、最多は奄美 鹿児島県内
5月1日 08:00
馬毛島基地計画 反対48％賛成46％ 賛否の差、前年より11ポイント縮まる 反対理由「戦争につながる恐れ」が最多 鹿児島県内世論調査
5月1日 07:30
「えらぶ仕事図鑑」発刊 沖永良部高生、花農家ら島の職業人24人取材
5月1日 07:30
「よく打つわ」観客うなった強力打線 九州高校野球Ｖ神村 先発全員の15安打の裏に…体いじめ抜いた筋トレ
5月1日 07:08
都城の44人含む261人新たに感染 累計4万人超す 新型コロナ・宮崎30日発表
5月1日 07:00
4月の感染確認 最多2万550人に 2月の1.4倍 新規感染は461人（鹿児島市320人、霧島23、薩摩川内20、日置11、奄美11、曽於10、姶良8、鹿屋6、出水6、龍郷6、指宿5、さつま5、屋久島5、喜界4、阿久根3、南九州3、垂水2、志布志2、長島2、肝付2、瀬戸内2、いちき串木野1、南さつま1、伊佐1、大崎1、和泊1）新型コロナ・鹿児島30日発表
5月1日 07:00
桜島と花火”共演” 名曲に乗せ、鮮やか1万3000発 コロナ収束願う 鹿児島市
4月30日 22:55
お釈迦まつり3年ぶり 仏前結婚式や甘茶かけ 志布志
4月30日 22:30
彫刻や絵画55点 鹿児島白日会展5日まで 鹿児島市の黎明館
4月30日 21:30
ちょうどいい規模の学校とは？ 中心市街地でも子どもが減少…地方で始まる小中学校の統廃合議論
4月30日 21:30
36歳で夫と死別。子ども2人を1人で育てた苦労人。「奄美歌謡」デビュー15年アルバムは「歌こそ我が道」。「応援してくれた全ての人に感謝を込めて」
4月30日 21:00
鹿児島市で新たに320人、霧島23人、薩摩川内20人など461人感染確認 新型コロナ・市町村別詳細
4月30日 19:27
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲