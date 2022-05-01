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「9条と非核三原則 守るべき」　「核共有」議論に社民・福島党首　鹿児島で演説

 2022/05/01 09:00
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　社民党の福島瑞穂党首は３０日、７月１０日の投開票が見込まれる参院選に向け、鹿児島、姶良、霧島の３市で街頭演説した。「コロナ禍でシングルマザーや子どもの生活が苦しい」と述べ、格差解消や最低賃金の引き上げが必要と強調した。

　防衛予算の大幅増を計画する自民党を批判。ロシアのウクライナ侵攻を受け、米国の核兵器を配備し共同運用する「核共有」議論があることにも触れ、「憲法９条と非核三原則を守るべきだ」と訴えた。

　鹿児島市で支持者と意見交換し、「政党要件を満たすため、参院選で１２０万票以上は取りたい。支援の輪を広げてほしい」と呼び掛けた。
街頭演説する社民党の福島瑞穂党首＝３０日、鹿児島市東千石町
ＪＲ鹿児島中央駅前で演説する社民党の福島瑞穂党首＝３０日、鹿児島市中央町
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