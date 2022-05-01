4月の感染確認 最多2万550人に　2月の1.4倍　新規感染は461人（鹿児島市320人、霧島23、薩摩川内20、日置11、奄美11、曽於10、姶良8、鹿屋6、出水6、龍郷6、指宿5、さつま5、屋久島5、喜界4、阿久根3、南九州3、垂水2、志布志2、長島2、肝付2、瀬戸内2、いちき串木野1、南さつま1、伊佐1、大崎1、和泊1）新型コロナ・鹿児島30日発表

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新たに４６１人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。４月の感染確認者は２万５５０人となり、最多だった今年２月の１万４６０６人の１．４倍になった。累計感染者は６万４５０１人。新たに確認された感染者の居住地は、鹿児島市が３２０人、霧島市２３人、薩摩川内市２０人、日置市、奄美市１１人、曽於市１０人、姶良市８人、鹿屋市、出水市、龍郷町６人、指宿市、さつま町、屋久島町５人、喜界町４人、阿久根市、南九州市３人、垂水市、志布志市、長島町、肝付町、瀬戸内町２人、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、大崎町、和泊町１人。年代別では１０代の９８人が最多で、１０歳未満８３人、４０代７４人と続いた。２９日時点の療養者数は、前日比１９８人減の５７１６人。内訳は入院２５０人（前日比９人増）、宿泊施設入所９７５人（１２人減）、自宅待機４４９１人（１９５人減）。入院のうち重症は２人、酸素投与の必要な中等症は４１人。