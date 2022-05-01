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新型コロナ　鹿児島県内で新たに580人感染　前週を4日連続下回る

 2022/05/01 16:16
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　鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者５８０人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を４日連続で下回った。

　県が発表したのは２１８人、市発表分は３６２人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表・コロナ相談窓口電話表


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