新たな感染は580人、4日連続前週下回る（鹿児島市366、霧島34、姶良25、薩摩川内19、奄美17、鹿屋15、いちき串木野10、日置9、出水8、さつま8、龍郷7、阿久根6、和泊6、南さつま5、伊佐5、瀬戸内5、指宿4、大崎4、枕崎3、東串良3、肝付3、垂水2、曽於2、志布志2、南九州2、長島2、中種子2、徳之島2、南種子1、屋久島1、与論1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島1日発表
2022/05/02 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者５８０人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を４日連続で下回ったが、前日より１１９人多かった。
新規感染者の居住地は、鹿児島市が３６６人で全体の６３％を占める。他は霧島市３４人、姶良市２５人、薩摩川内市１９人、奄美市１７人、鹿屋市１５人、いちき串木野市１０人、日置市９人、出水市、さつま町８人、龍郷町７人、阿久根市、和泊町６人、南さつま市、伊佐市、瀬戸内町５人、指宿市、大崎町４人、枕崎市、東串良町、肝付町３人、垂水市、曽於市、志布志市、南九州市、長島町、中種子町、徳之島町２人、南種子町、屋久島町、与論町１人。県外は宮崎県１人。
年代別は１０代の１３０人が最多で、１０歳未満１１２人、３０代１０３人、４０代８９人と続く。
４月３０日時点の療養者数は前日比２５２人減の５４６４人。内訳は入院２３６人（１４人減）、宿泊施設入所９０５人（７０人減）、自宅待機４３２３人（１６８人減）。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症３５人。
累計感染者は６万５０８１人となった。
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新たな感染は580人、4日連続前週下回る（鹿児島市366、霧島34、姶良25、薩摩川内19、奄美17、鹿屋15、いちき串木野10、日置9、出水8、さつま8、龍郷7、阿久根6、和泊6、南さつま5、伊佐5、瀬戸内5、指宿4、大崎4、枕崎3、東串良3、肝付3、垂水2、曽於2、志布志2、南九州2、長島2、中種子2、徳之島2、南種子1、屋久島1、与論1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島1日発表5月2日 07:00
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