「今すぐ1000円以上、目指せ1500円」　メーデー、最低賃金アップ訴える

メーデーの１日、鹿児島県労連（福丸裕子議長）など１５団体による県中央集会が、鹿児島市のかごしま国際交流センターであった。約９０人（主催者発表）が参加し、最低賃金の引き上げや消費税減税を訴えた。実行委員長の福丸議長は、ウクライナ情勢や円安による生活必需品の値上げを受け、消費税減税を主張。現在８２１円の県内最低賃金については「今すぐ千円以上、目指せ１５００円」の引き上げ目標を掲げた。各団体のアピール後、貧困と格差の解消やジェンダー平等などを盛り込んだ宣言を採択。参加者は会場近くでプラカードを掲げ街頭宣伝した。