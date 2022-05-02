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新型コロナウイルス
出水の学校と日置の事業所でクラスター、計26人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/05/02 18:40
拡大
鹿児島県は２日、出水市の学校と日置市の事業所で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
学校の感染者は生徒１４人。事業所は職場関係者１２人。
県内のクラスターは累計１６５件となった。
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