出水の学校と日置の事業所でクラスター、計26人感染　新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内新たに373人感染、クラスター2件確認 1人死亡

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高級ホテルにレストラン、スーパーも…「都城大丸」跡に複合施設「テラスタ」オープン

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鹿児島市で新たに366人 霧島34人 姶良25人など計580人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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県都の感染者なぜ多い？ 鹿児島市、県全体の6割超 専門家「濃厚接触者の検査広すぎる」 3回目ワクチン接種率も全国以下

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買い物弱者救え 地域のスーパー閉店、地元女性「高齢者負担軽くしたい」 閉院した病院建物使いミニストア 買い物代行も 鹿児島・伊佐

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交番に包丁 「体調不良」の26歳男逮捕 警官が介助しようとすると…バッグから

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桜島と花火”共演” 名曲に乗せ、鮮やか1万3000発 コロナ収束願う 鹿児島市

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都城の43人含む281人新たに感染 ワクチン3回接種の1人死亡 クラスターは4件 新型コロナ・宮崎1日発表

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新たな感染は580人、4日連続前週下回る（鹿児島市366、霧島34、姶良25、薩摩川内19、奄美17、鹿屋15、いちき串木野10、日置9、出水8、さつま8、龍郷7、阿久根6、和泊6、南さつま5、伊佐5、瀬戸内5、指宿4、大崎4、枕崎3、東串良3、肝付3、垂水2、曽於2、志布志2、南九州2、長島2、中種子2、徳之島2、南種子1、屋久島1、与論1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島1日発表

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…