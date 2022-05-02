鹿児島市で新たに233人、霧島28人、日置18人など計373人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者３７３人を新たに確認したと発表した。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８０人となった居住地別では、鹿児島市が２３３人、霧島市２８人、日置市１８人、薩摩川内市１５人、姶良市１１人、龍郷町８人、阿久根市７人、鹿屋市、出水市、曽於市６人、伊仙町５人、奄美市、さつま町３人、指宿市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、大崎町、肝付町、中種子町２人、垂水市、志布志市、伊佐市、湧水町、大和村、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、和泊町１人。県外は沖縄県１人だった。