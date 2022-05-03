出水の学校と日置の事業所でクラスター、マスクや体調把握が不十分　新たな感染は373人、1人死亡（鹿児島市233、霧島28、日置18、薩摩川内15、姶良11、龍郷8、阿久根7、鹿屋6、出水6、曽於6、伊仙5、奄美3、さつま3、指宿2、いちき串木野2、南さつま2、南九州2、大崎2、肝付2、中種子2、垂水1、志布志1、伊佐1、湧水1、大和1、瀬戸内1、喜界1、徳之島1、和泊1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島2日発表

鹿児島県と鹿児島市は２日、新たに３７３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは５日連続。県は１人の死亡と、出水市の学校と日置市の事業所のクラスターも明らかにした。亡くなった人は鹿児島市在住で、感染後に県内医療機関に入院中だった。遺族の意向で年代、性別、死因は非公表。死者の累計は１８０人となった。学校の感染者は生徒１４人で、感染者が最も多かった学級が閉鎖中。休憩時のマスク着用が不十分だった。事業所は職場関係者１２人が感染。従業員の体調把握が徹底できていなかった。感染者の居住地は鹿児島市が２３３人、霧島市２８人、日置市１８人、薩摩川内市１５人、姶良市１１人、龍郷町８人、阿久根市７人、鹿屋市、出水市、曽於市６人、伊仙町５人、奄美市、さつま町３人、指宿市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、大崎町、肝付町、中種子町２人、垂水市、志布志市、伊佐市、湧水町、大和村、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、和泊町１人。県外は沖縄県１人だった。年代別では１０代の８７人が最多で、１０歳未満（６６人）が続いた。療養期間終了後に再び感染する再陽性者１人（１３例目）も確認された。１日時点の療養者数は前日比１２５人減の５３３９人。内訳は入院２２２人（前日比１４人減）、宿泊施設入所９０６人（１人増）、自宅待機４２１１人（１１２人減）。入院のうち重症２人、酸素投与の必要な中等症３８人だった。