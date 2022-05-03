43歳女が20代女性をカミソリで切り付ける　通行人が119番

８．

出水の学校と日置の事業所でクラスター、マスクや体調把握が不十分 新たな感染は373人、1人死亡（鹿児島市233、霧島28、日置18、薩摩川内15、姶良11、龍郷8、阿久根7、鹿屋6、出水6、曽於6、伊仙5、奄美3、さつま3、指宿2、いちき串木野2、南さつま2、南九州2、大崎2、肝付2、中種子2、垂水1、志布志1、伊佐1、湧水1、大和1、瀬戸内1、喜界1、徳之島1、和泊1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島2日発表