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43歳女が20代女性をカミソリで切り付ける　通行人が119番

 2022/05/03 18:45
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　鹿児島中央署は３日、傷害の疑いで、鹿児島市真砂町、無職の女（４３）を逮捕した。

　逮捕容疑は、２日午後８時ごろ、同市の２０代の女性会社員方で、女性の左腕をカミソリで切り付け、約２週間のけがを負わせた疑い。

　同署によると、２人は知人。外に逃げ出した女性のけがに気付いた通行人が１１９番した。
傷害事件のあった現場付近＝２日午後９時、鹿児島市
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