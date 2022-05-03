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桜島南岳が噴火　77日ぶり噴煙高さ1000メートル超え

 2022/05/03 21:14
桜島（資料写真）
桜島（資料写真）
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　鹿児島市の桜島南岳山頂火口で３日午後２時５３分、噴煙の高さ１１００メートルの小規模な噴火があった。噴煙の高さが１０００メートルを超えるのは２月１５日以来７７日ぶり。

　鹿児島地方気象台によると、大きな噴石の飛散は確認されていない。噴火警戒レベル３（入山規制）を維持している。
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