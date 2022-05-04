6日連続で前週下回る　70代と80代の2人死亡　新たな感染は704人（鹿児島市350、薩摩川内36、奄美32、霧島27、龍郷26、鹿屋24、伊佐24、姶良23、日置17、指宿15、出水14、和泊12、南九州10、瀬戸内8、阿久根7、いちき串木野7、志布志7、曽於6、南さつま6、与論6、枕崎5、徳之島5、湧水4、さつま3、大崎3、屋久島3、西之表2、垂水2、伊佐2、南大隅2、大和2、天城2、知名2、錦江1、肝付1、中種子1、宇検1、喜界1、宮崎県3、東京都1、福岡県1）　新型コロナ・鹿児島3日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７０４人確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは６日連続。また県は２人の死亡を明らかにした。死者の累計は１８２人。県によると、亡くなった１人は７０代の男性で、県内の医療管理下にある施設から緊急搬送後に死亡した。もう１人は８０代の女性で、県内の医療機関に入院中だった。いずれも死因は新型コロナウイルス感染症としている。新規感染者の居住地は、鹿児島市３５０人、薩摩川内市３６人、奄美市３２人、霧島市２７人、龍郷町２６人、鹿屋市、伊佐市各２４、姶良市２３人、日置市１７人、指宿市１５人、出水市１４人、和泊町１２人、南九州市１０人、瀬戸内町８人、阿久根市、いちき串木野市、志布志市７人、曽於市、南さつま市、与論町６、枕崎市、徳之島町５人、湧水町４人、さつま町、大崎町、屋久島町３人、西之表市、垂水市、伊佐市、南大隅町、大和村、天城町、知名町２人、錦江町、肝付町、中種子町、宇検村、喜界町１人。県外は宮崎県３人、東京都、福岡県１人。年代別は１０代１９３人、１０歳未満１１４人、３０代１０８人と続く。累計感染者数は６万６１５８人。２日時点の療養者数は前日比４９３人減の４８４６人。うち入院１８９人（前日比３３人減）、宿泊施設入所８４９人（５７人減）、自宅待機３８０８人（４０３人減）。入院のうち、重症２人、酸素投与が必要な中等症は３３人。