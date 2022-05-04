TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

国道267号でひき逃げか　住民が119番　倒れていた80代女性を搬送　さつま

 2022/05/04 00:19
現場周辺を捜査するさつま署員＝さつま町求名
現場周辺を捜査するさつま署員＝さつま町求名
拡大拡大
　３日午後７時半ごろ、鹿児島県さつま町求名の国道で、衝突音を聞いた住民から「交通事故があったようだ」と１１９番があった。さつま署によると、近くの８０代女性が顔などから血を流して倒れており、病院へ運ばれた。搬送時は意識があったという。同署はひき逃げ容疑を視野に捜査している。

　同署によると、現場は片側１車線の直線で横断歩道はない。
現場周辺に集まる警察車両＝さつま町求名
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ