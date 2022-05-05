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最強牛決定戦 土煙上げ押し合い9分37秒 闘牛大会に3000人熱狂 徳之島
2022/05/05 08:30
相手を激しく押し込む横綱牛の牛若赤丸（右）＝伊仙町の「徳之島なくさみ館」
拡大
徳之島伝統の闘牛大会が４日、伊仙町の「徳之島なくさみ館」であった。土煙を上げて角を激しくぶつけ合う姿に、島民や帰省客ら約３０００人が熱狂した。
最強牛を決める「全島一優勝旗争奪戦」は、横綱牛「牛若赤丸」＝牛主、牧山政則さん＝に「基大宝琥鉄アヨー」＝牛主、基正彦さん＝が挑んだ。９分３７秒の激闘の末、アヨーが戦意を喪失して逃げ、牛若赤丸が４回目の防衛を飾った。
天城町当部の重村栄義さん（８７）は「力強さと粘りが闘牛の面白さ。最高だった」と興奮。塩田康一知事も「牛が元気になるように」と赤のポロシャツ姿で観戦した。
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