最強牛決定戦 土煙上げ押し合い9分37秒　闘牛大会に3000人熱狂　徳之島

徳之島伝統の闘牛大会が４日、伊仙町の「徳之島なくさみ館」であった。土煙を上げて角を激しくぶつけ合う姿に、島民や帰省客ら約３０００人が熱狂した。最強牛を決める「全島一優勝旗争奪戦」は、横綱牛「牛若赤丸」＝牛主、牧山政則さん＝に「基大宝琥鉄アヨー」＝牛主、基正彦さん＝が挑んだ。９分３７秒の激闘の末、アヨーが戦意を喪失して逃げ、牛若赤丸が４回目の防衛を飾った。天城町当部の重村栄義さん（８７）は「力強さと粘りが闘牛の面白さ。最高だった」と興奮。塩田康一知事も「牛が元気になるように」と赤のポロシャツ姿で観戦した。