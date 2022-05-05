再陽性者2人確認　7日連続で前週下回る　新たな感染者は469人（鹿児島市256、薩摩川内23、いちき串木野21、奄美16、霧島15、姶良15、阿久根14、徳之島11、曽於10、瀬戸内10、鹿屋9、日置9、和泊9、枕崎7、さつま7、龍郷6、南九州5、天城4、出水3、大崎3、西之表2、伊仙2、与論2、指宿1、南さつま1、志布志1、伊佐1、湧水1、東串良1、肝付1、知名1、兵庫県1、宮崎県1）　新型コロナ・鹿児島4日発表

鹿児島県と鹿児島市は４日、新たに４６９人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは７日連続。また、市は１人の死亡を公表した。県内の死者の累計は１８３人。市によると、亡くなった人は同市在住で、感染後に県内医療機関に入院中だった。遺族の意向で年代や性別、死因は非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市２５６人、薩摩川内市２３人、いちき串木野市２１人、奄美市１６人、霧島市、姶良市１５人、阿久根市１４人、徳之島町１１人、曽於市、瀬戸内町１０人、鹿屋市、日置市、和泊町９人、枕崎市、さつま町７人、龍郷町６人、南九州市５人、天城町４人、出水市、大崎町３人、西之表市、伊仙町、与論町２人、指宿市、南さつま市、志布志市、伊佐市、湧水町、東串良町、肝付町、知名町１人。県外は兵庫県、宮崎県１人。年代別では１０代の１０２人が最多で、３０代の８０人、４０代の６９人と続いた。療養期間終了後に再び感染する再陽性者が２人（１４、１５例目）確認された。県内の累計感染者は６万６６２７人となった。３日時点の療養者数は前日比２３０人減の４６１６人。内訳は入院１９２人（前日比３人増）、宿泊施設入所８７４人（２５人増）、自宅待機３５５０人（２５８人減）。入院のうち重症は２人、酸素投与の必要な中等症が３０人。