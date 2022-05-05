新型コロナ　鹿児島県内で新たに420人感染、1人死亡

４．

再陽性者2人確認 7日連続で前週下回る 新たな感染者は469人（鹿児島市256、薩摩川内23、いちき串木野21、奄美16、霧島15、姶良15、阿久根14、徳之島11、曽於10、瀬戸内10、鹿屋9、日置9、和泊9、枕崎7、さつま7、龍郷6、南九州5、天城4、出水3、大崎3、西之表2、伊仙2、与論2、指宿1、南さつま1、志布志1、伊佐1、湧水1、東串良1、肝付1、知名1、兵庫県1、宮崎県1） 新型コロナ・鹿児島4日発表