南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
5
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに420人感染、1人死亡
2022/05/05 16:09
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者４２０人と、１人の死亡を確認したと発表した。
県が発表したのは２２３人、市発表分は１９７人。死者は累計１８４人。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに420人感染、1人死亡
5月5日 16:09
うそ電話詐欺犯が高齢女性に「コロナに感染するから話しかけられても対応しないように」 JA職員はひるまず説得、被害防ぐ
5月5日 15:26
鹿児島ユナイテッド快勝 富山に4－1 サッカーJ3
5月5日 15:04
コロナ下で若者が「ほっとできる場所」…2番目に高かったのは「家庭」 鹿児島県が13～29歳対象にアンケート
5月5日 14:02
立派な調理師目指し努力誓う 75人が包丁入魂式 鹿児島城西高
5月5日 12:30
夜のあずまやでｅスポーツ白熱 レースゲームに32人挑戦 来春中学校が閉校、地域盛り上げ
5月5日 12:00
馬毛島基地計画どう考える？「日米の課題、政治で解決」 知名出身・太栄志衆院議員（神奈川13区）に聞く 「ウクライナ侵攻 日本も当事者」「拉致被害者奪還 政府の使命」
5月5日 11:00
買い物、草刈り…住民有志が高齢者支援 「仮屋おたすけ会」発足 指宿・仮屋
5月5日 11:00
鮮やかなランの花 新緑に映え デンドロビューム満開 クスノキに着生、「花束のよう」
5月5日 10:12
新緑のクワ収穫 ほんのり甘い“一番茶”に加工 加治木
5月5日 10:00
鹿児島ユナイテッド5日ホーム富山戦 連敗阻止へ総力戦で勝利つかめ
5月5日 09:00
最強牛決定戦 土煙上げ押し合い9分37秒 闘牛大会に3000人熱狂 徳之島
5月5日 08:30
継続的な管理を目指して 個人所有山林を集約し効率化 間伐で環境保全、収益分配 薩摩川内の業者
5月5日 08:30
4台に1台しか止まらない…鹿児島の横断歩道が危い 歩行者優先ルール守られず 子ども巻き込まれる事故多い5月、警察が取り締まり強化
5月5日 07:30
ウクライナの平和祈る カフェ、音楽祭開催で支援 阿久根
5月5日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲