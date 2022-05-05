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新型コロナ　鹿児島県内で新たに420人感染、1人死亡

 2022/05/05 16:09
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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者４２０人と、１人の死亡を確認したと発表した。

　県が発表したのは２２３人、市発表分は１９７人。死者は累計１８４人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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