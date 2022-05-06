再陽性1人確認 10代が最多、10歳未満と40代続く 新たな感染者は420人（鹿児島市196人、龍郷25、奄美21、薩摩川内20、姶良20、鹿屋18、霧島13、徳之島12、いちき串木野9、日置8、曽於7、さつま7、枕崎6、指宿6、志布志6、伊仙6、阿久根5、出水5、湧水4、瀬戸内4、知名4、南大隅3、南さつま2、南九州2、伊佐2、大崎2、大和2、西之表1、喜界1、宮崎1、熊本1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島5日発表
2022/05/06 07:00
鹿児島県と鹿児島市は５日、新たに４２０人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県は１人の死亡を明らかにした。
県によると、亡くなったのは８０代女性で、県内の医療機関に入院中だった。死因は新型コロナウイルス感染症としている。死者の累計は１８４人。
新規感染者の居住地は、鹿児島市１９６人、龍郷町２５人、奄美市２１人、薩摩川内市、姶良市２０人、鹿屋市１８人、霧島市１３人、徳之島町１２人、いちき串木野市９人、日置市８人、曽於市、さつま町７人、枕崎市、指宿市、志布志市、伊仙町６人、阿久根市、出水市５人、湧水町、瀬戸内町、知名町４人、南大隅町３人、南さつま市、南九州市、伊佐市、大崎町、大和村２人、西之表市、喜界町１人。県外は宮崎県、熊本県、神奈川県１人。
年代別では１０代が１０６人と最も多く、１０歳未満と４０代６４人、３０代６２人と続いた。療養期間終了後に再び感染する再陽性者１人（１６例目）も確認された。
県内の累計感染者は６万７０４７人。４日時点の療養者数は前日比１０９人増の４７２５人。内訳は入院１８５人（前日比７人減）、宿泊施設入所８１９人（５５人減）、自宅待機３７２１人（１７１人増）。入院のうち重症は３人、酸素投与の必要な中等症は３０人。
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再陽性1人確認 10代が最多、10歳未満と40代続く 新たな感染者は420人（鹿児島市196人、龍郷25、奄美21、薩摩川内20、姶良20、鹿屋18、霧島13、徳之島12、いちき串木野9、日置8、曽於7、さつま7、枕崎6、指宿6、志布志6、伊仙6、阿久根5、出水5、湧水4、瀬戸内4、知名4、南大隅3、南さつま2、南九州2、伊佐2、大崎2、大和2、西之表1、喜界1、宮崎1、熊本1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島5日発表5月6日 07:00
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