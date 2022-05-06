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子どもを注意するコツは…専門家が向き合い方指南 「詳しく聞くことから」 鹿屋・串良小
2022/05/06 09:30
保護者や職員の前で講話する高橋聡美さん＝鹿屋市の串良小学校
拡大
鹿屋市の串良小学校で、中央大学客員研究員の高橋聡美さん（５４）＝同市出身＝が、子どもとの向き合い方について講話した。生きづらさを抱えた子どもの居場所づくりが重要と強調。保護者や職員計約７０人が聞き入った。
高橋さんは「子どもの主張をまず受け止め、詳しく聞くことからコミュニケーションを始めるべき」と指摘。自尊感情を育むため成功や失敗の経験を共有する重要性を説いた。
聴講した保護者の假屋いくみさん（３７）は「子どもに注意するとき、一方的にならないように声掛けを変えてみたい」と話した。
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