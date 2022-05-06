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新型コロナ　鹿児島県内で新たに521感染、1人死亡　クラスター3件確認

 2022/05/06 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者５２１人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１８４人、市発表分は３３７人。

　県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８５人となった。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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