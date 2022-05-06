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鹿児島市で新たに196人、龍郷25人、奄美21人など計420人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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43歳女が20代女性をカミソリで切り付ける 通行人が119番

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再陽性1人確認 10代が最多、10歳未満と40代続く 新たな感染者は420人（鹿児島市196人、龍郷25、奄美21、薩摩川内20、姶良20、鹿屋18、霧島13、徳之島12、いちき串木野9、日置8、曽於7、さつま7、枕崎6、指宿6、志布志6、伊仙6、阿久根5、出水5、湧水4、瀬戸内4、知名4、南大隅3、南さつま2、南九州2、伊佐2、大崎2、大和2、西之表1、喜界1、宮崎1、熊本1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島5日発表

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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うそ電話詐欺犯が高齢女性に「コロナに感染するから話しかけられても対応しないように」 JA職員はひるまず説得、被害防ぐ

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コロナ下で若者が「ほっとできる場所」…2番目に高かったのは「家庭」 鹿児島県が13～29歳対象にアンケート

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに521感染、1人死亡 クラスター3件確認

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主力3人不在…試練の一戦、総力戦で白星もぎ取る 鹿児島Ｕ ゴールラッシュ 勝ち点で首位に並ぶ

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【ＧＷ終盤 北薩で遊ぼう㊤】新緑の公園に大人も楽しめる"城" 映画「天外者」の五代友厚、留学生記念館で特別展 甑島には希少な恐竜の化石

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先生増やします…小学校35人学級制に対応 鹿児島県、来年度は70人増の580人採用予定