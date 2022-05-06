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伊仙のイベントでクラスター、104人感染　いちき串木野、湧水でも　新型コロナ・鹿児島

 2022/05/06 18:43
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　鹿児島県は６日、伊仙町のイベントなど３件の新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　イベントの感染者は１０４人（参加者７１人、その親族３３人）。

　そのほか、いちき串木野市の高齢者施設は１７人（利用者５人、職場関係者１２人）、湧水町の医療機関は９人（利用者６人、職員３人）だった。

　県内のクラスターは累計１６８件となった。
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