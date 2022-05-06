鹿児島市で新たに336人、伊仙24人、鹿屋22人など計521人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者５２１人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市３３６人、伊仙町２４人、鹿屋市２２人、奄美市、霧島市、徳之島町１３人、薩摩川内市９人、枕崎市８人、姶良市、志布志市、南さつま市７人、龍郷町、天城町５人、日置市、南九州市４人、出水市、湧水町、さつま町、南大隅町、肝付町３人、和泊町、阿久根市、曽於市、大崎町、西之表市、伊佐市、知名町２人、指宿市、瀬戸内町、与論町、南種子町１人。県外は宮崎県３人、東京都、福岡県２人、愛知県、熊本県、静岡県、長崎県１人だった。累計は６万７５６８人となった。