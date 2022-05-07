伊仙のイベント104人感染、公表時最多　体育館の換気と黙食が不十分　新たな感染は521人（鹿児島市336人、伊仙24、鹿屋22、奄美13、霧島13、徳之島13、薩摩川内9、枕崎8、姶良7、志布志7、南さつま7、龍郷5、天城5、日置4、南九州4、出水3、湧水3、さつま3、南大隅3、肝付3、和泊2、阿久根2、曽於2、大崎2、西之表2、伊佐2、知名2、指宿1、瀬戸内1、与論1、南種子1、宮崎3、東京2、福岡2、愛知1、熊本1、静岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島6日発表

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者５２１人と１人の死亡を確認したと発表した。県はクラスター（感染者集団）３件を公表。伊仙町のイベントは感染者が公表時としては最多の１０４人に上った。県によると、同町のクラスターは４月下旬に体育館であったスポーツイベント。参加者７１人、その親族３３人が感染した。半数以上は１０代。当時、体育館内には約２５０人がおり、換気と黙食が不十分だったという。クラスターの他の２件は、いちき串木野市の高齢者施設で１７人（利用者５人、職場関係者１２人）、湧水町の医療機関で９人（利用者６人、職員３人）。死者は鹿児島市在住で感染後、医療機関に入院していた。遺族の意向で年代や性別、死因は非公表。死者は累計１８５人となった。新規感染者の居住地は鹿児島市が３３６人で６４％を占める。伊仙町２４人、鹿屋市２２人、奄美市、霧島市、徳之島町１３人、薩摩川内市９人、枕崎市８人、姶良市、志布志市、南さつま市７人、龍郷町、天城町５人、日置市、南九州市４人、出水市、湧水町、さつま町、南大隅町、肝付町３人、和泊町、阿久根市、曽於市、大崎町、西之表市、伊佐市、知名町２人、指宿市、瀬戸内町、与論町、南種子町１人。県外は宮崎県３人、東京都、福岡県２人、愛知県、熊本県、静岡県、長崎県１人だった。年代別では１０代が最多の１１５人。直近１週間の変異株スクリーニング検査では、オミクロン株の派生型「ＢＡ・２」疑いが前週比５．２ポイント増の８７．３％だった。５日時点の療養者数は前日比４２５人減の４３００人。内訳は入院１６９人（１６人減）、宿泊施設入所７６３人（５６人減）、自宅待機３３６８人（３５３人減）。入院のうち重症３人、酸素投与が必要な中等症２８人。県内の累計感染者は６万７５６８人となった。