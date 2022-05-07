南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
7
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに928人感染
2022/05/07 16:08
拡大
鹿児島県と鹿児島市は７日、新たに９２８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。
県が発表したのは５２４人、市は４０４人。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに928人感染
5月7日 16:08
サッカー鹿児島県選手権 天皇杯出場懸け8日決勝 スーパーシードの鹿児島ユナイテッドと好調の鹿屋体大が対戦
5月7日 14:30
新日本科学が最高益 為替差益が影響 ３月期
5月7日 13:12
柳氏への推薦を本部に上申へ 国民民主県連 参院選鹿児島選挙区
5月7日 12:45
古民家の赤土壁修復へ 鹿児島大・鯵坂教授が再現実験 加世田麓の伝建地区
5月7日 12:30
ストレスと闘う現代人へ…GABA紅茶、希少種「はつもみじ」で商品化 年内販売目指す
5月7日 11:50
高校に侵入の50代男 声を荒げ、1時間半居座り…危機事態きっかけに刺股の使い方訓練 学校現場悩ませる不審者対策
5月7日 11:00
希少野生生物の輪禍防げ 龍郷・龍北中生が町道に減速帯設置
5月7日 11:00
鹿児島市立病院で職員、患者計18人感染 一部病棟で新規入院見合わせ 新型コロナ
5月7日 10:33
「徳之島の魅力は生物多様性」 環境省職員、亀津小で出前授業
5月7日 10:00
生ごみから作った堆肥で茶葉を育てると…緑が濃くなった 色つやに効果？ 700カ所に回収バケツ 「オール日置茶」販売予定
5月7日 09:30
川内原発の運転延長 反対50％賛成47％ 賛否が接近 ブラックアウト懸念、原油価格高騰…国内外の動き影響か 鹿児島県民世論調査
5月7日 08:30
障害者が販売接客を体験 社会福祉法人と飲食業組合コラボ 出水
5月7日 08:30
馬毛島整備交付金で産業振興を 賛成派団体が八板市長に活用策提言 西之表
5月7日 08:00
トコブシ漁解禁 種子島漁協 初競り、例年より高値
5月7日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲