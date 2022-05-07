新型コロナ　鹿児島県内で新たに928人感染

２．

伊仙のイベント104人感染、公表時最多 体育館の換気と黙食が不十分 新たな感染は521人（鹿児島市336人、伊仙24、鹿屋22、奄美13、霧島13、徳之島13、薩摩川内9、枕崎8、姶良7、志布志7、南さつま7、龍郷5、天城5、日置4、南九州4、出水3、湧水3、さつま3、南大隅3、肝付3、和泊2、阿久根2、曽於2、大崎2、西之表2、伊佐2、知名2、指宿1、瀬戸内1、与論1、南種子1、宮崎3、東京2、福岡2、愛知1、熊本1、静岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島6日発表