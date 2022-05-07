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新型コロナ　鹿児島県内で新たに928人感染

 2022/05/07 16:08
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　鹿児島県と鹿児島市は７日、新たに９２８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。

　県が発表したのは５２４人、市は４０４人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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