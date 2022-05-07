過去2番目に多い928人新たに感染　鹿児島市406人、鹿屋70人、霧島54人など　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は７日、新たに９２８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。過去２番目に多い。居住地別にみると、鹿児島市４０６人、鹿屋市７０人、霧島市５４人、奄美市５１人、薩摩川内市、姶良市４８人、徳之島町２３人、日置市、龍郷町２１人、出水市１８人、枕崎市１７人、天城町１５人、伊仙町１４人、いちき串木野市１２人、南さつま市１１人、指宿市１０人、志布志市、大崎町９人、南九州市８人、和泊町６人、阿久根市、伊佐市、瀬戸内町５人、さつま町、湧水町、東串良町、肝付町４人、曽於市、喜界町３人、西之表市２人、南大隅町、中種子町、屋久島町１人。県外は神奈川県、愛知県、福岡県３人、宮崎県２人、兵庫県、埼玉県、広島県、東京都１人だった。累計感染者は６万８４９６人になった。