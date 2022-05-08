舟木一夫さん「銭形平次」、水前寺清子さん「いっぽんどっこの唄」 作曲家・安藤実親さんが死去 鹿児島市出身、90歳
2022/05/08 15:39
「銭形平次」「いっぽんどっこの唄」などで知られる作曲家の安藤実親（あんどう・さねちか）さんが６日午後１時４１分、新型コロナウイルス感染による肺炎のため死去した。９０歳。鹿児島市出身。自宅住所、死亡場所は非公表。葬儀は家族葬で行う。
「銭形平次」「いっぽんどっこの唄」などで知られる作曲家安藤実親さん
鹿児島市武町生まれ。旧国鉄に勤めながら、鶴丸高校定時制に通った。その後上京し、１９６４年、歌手の村田英雄さんの「姿三四郎」で作曲家デビュー。舟木一夫さんの「銭形平次」、水前寺清子さんの「いっぽんどっこの唄」など多くのヒット曲を手がけた。
母校の鹿児島市中洲小学校に向けた「中洲っ子応援歌」や、関東鹿児島県人会連合会歌なども作曲し、故郷との交流を続けたほか、長年にわたり犯罪被害救援基金へのチャリティー活動に携わった。２００６年、日本レコード大賞功労賞。
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舟木一夫さん「銭形平次」、水前寺清子さん「いっぽんどっこの唄」 作曲家・安藤実親さんが死去 鹿児島市出身、90歳5月8日 15:39
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