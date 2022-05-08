南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
8
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新形コロナ 鹿児島県内で新たに733人感染 1人死亡を確認
2022/05/08 16:11
拡大
鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者７３３人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは３５８人、市発表分は３７５人。県はまた、１人が死亡したと公表した。累計１８６人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新形コロナ 鹿児島県内で新たに733人感染 1人死亡を確認
5月8日 16:11
舟木一夫さん「銭形平次」、水前寺清子さん「いっぽんどっこの唄」 作曲家・安藤実親さんが死去 鹿児島市出身、90歳
5月8日 15:39
鹿児島Ｕが2連覇、天皇杯出場権 3―2、延長で鹿屋体大破る サッカー鹿児島県選手権
5月8日 13:40
頴娃から指宿へ新茶40キロ贈呈 南九州市茶業振興会
5月8日 12:30
一家に1台の時代が来る？ 3Dプリンターで作る「霜降り培養肉」 脂肪、赤身…好みの分量「テーラーメードの肉も可能」
5月8日 11:07
古民家を改修、伊仙に貸しオフィスバリアフリー完成
5月8日 11:00
能面作家の指導で児童が面着け体験 志布志・香月小
5月8日 10:00
干満の差の大きい海岸、難航した発掘作業 「ついに出た」クビナガリュウの頭部 化石には発見者の自分の名が付いた ハンター最高の名誉に
5月8日 08:44
児童が育てたびわ収穫 垂水・牛根小
5月8日 08:30
「ありがとうと言って渡してほしい」 母の日、花屋がない島の子どもたちへ41年間カーネーションを贈り続ける
5月8日 08:00
新たな産業拠点になるか…コロナ後見据え川内港周辺開発へ 企業誘致、交通網整備に課題 薩摩川内市
5月8日 07:35
都城の障害者就労支援企業「ガルヒ」と立地協定 小林市
5月8日 07:30
米軍無人偵察機 海自鹿屋基地への機体配備は8月以降か 「今春」からずれ込む公算
5月8日 07:15
新規感染者の83％が40代以下 過去2番目の928人確認（鹿児島市406、鹿屋70、霧島54、奄美市51、薩摩川内48、姶良48、徳之島23、日置21、龍郷21、出水18、枕崎17、天城15、伊仙14、いちき串木野12、南さつま11、指宿10、志布志9、大崎9、南九州市8、和泊6、阿久根5、伊佐5、瀬戸内5、さつま4、湧水4、東串良4、肝付4、曽於3、喜界3、西之表2、南大隅1、中種子1、屋久島1、神奈川3、愛知3、福岡3、宮崎2、兵庫1、埼玉1、広島1、東京1）新型コロナ・鹿児島7日発表
5月8日 07:00
都城の61人含む464人新たに感染 1人死亡、基礎疾患ある90代 新型コロナ・宮崎7日発表
5月8日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲