１．

過去2番目に多い928人新たに感染 鹿児島市406人、鹿屋70人、霧島54人など 新型コロナ・市町村別詳細

２．

鹿児島市立病院で職員、患者計18人感染 一部病棟で新規入院見合わせ 新型コロナ

３．

「ボーンベッド」＝たくさんの恐竜の骨を含んだ地層 宝の島・獅子島 貴重な発見 クビナガリュウののどからも

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新形コロナ 鹿児島県内で新たに733人感染 1人死亡を確認

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに928人感染

６．

鹿児島Ｕが2連覇、天皇杯出場権 3―2、延長で鹿屋体大破る サッカー鹿児島県選手権

７．

サッカー鹿児島県選手権 天皇杯出場懸け8日決勝 スーパーシードの鹿児島ユナイテッドと好調の鹿屋体大が対戦

８．

伊仙のイベント104人感染、公表時最多 体育館の換気と黙食が不十分 新たな感染は521人（鹿児島市336人、伊仙24、鹿屋22、奄美13、霧島13、徳之島13、薩摩川内9、枕崎8、姶良7、志布志7、南さつま7、龍郷5、天城5、日置4、南九州4、出水3、湧水3、さつま3、南大隅3、肝付3、和泊2、阿久根2、曽於2、大崎2、西之表2、伊佐2、知名2、指宿1、瀬戸内1、与論1、南種子1、宮崎3、東京2、福岡2、愛知1、熊本1、静岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島6日発表

９．

新規感染者の83％が40代以下 過去2番目の928人確認（鹿児島市406、鹿屋70、霧島54、奄美市51、薩摩川内48、姶良48、徳之島23、日置21、龍郷21、出水18、枕崎17、天城15、伊仙14、いちき串木野12、南さつま11、指宿10、志布志9、大崎9、南九州市8、和泊6、阿久根5、伊佐5、瀬戸内5、さつま4、湧水4、東串良4、肝付4、曽於3、喜界3、西之表2、南大隅1、中種子1、屋久島1、神奈川3、愛知3、福岡3、宮崎2、兵庫1、埼玉1、広島1、東京1）新型コロナ・鹿児島7日発表

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100匹以上の釣果「キスの束釣り」は、偶然では達成できず。気力、体力は当たり前…5点仕掛けで手返しよく「連釣り」を<クロエビスの釣果アップ講座>