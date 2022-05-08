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新形コロナ　鹿児島県内で新たに733人感染　1人死亡を確認

 2022/05/08 16:11
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　鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者７３３人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは３５８人、市発表分は３７５人。県はまた、１人が死亡したと公表した。累計１８６人となった。
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