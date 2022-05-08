新型コロナ　鹿児島市で新たに375人感染　鹿屋、霧島で各37人、日置33人など733人確認　鹿児島県内居住地別詳細

鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者７３３人を新たに確認したと発表した。累計感染者は６万９２２９人となった。県が発表したのは３５８人、市発表分は３７５人。県は、１人が死亡したと公表した。死者は累計１８６人となった。新規感染者の居住地は、鹿児島市３７５人、鹿屋市、霧島市３７人、日置市３３人、姶良市３１人、薩摩川内市２９人、奄美市２８人、志布志市１５人、出水市１４人、徳之島町１１人、いちき串木野市１０人、指宿市、曽於市９人、南九州市、天城町８人、さつま町、大崎町、瀬戸内町、伊仙町７人、南さつま市６人、垂水市、肝付町４人、枕崎市、阿久根市、西之表市、東串良町、南大隅町、喜界町３人、伊佐市、錦江町２人、長島町、中種子町、大和村、龍郷町、和泊町、知名町１人、福岡県、愛知県２人、沖縄県、熊本県、大分県、大阪府、神奈川県１人。