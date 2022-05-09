再陽性者 17例目を確認　新規感染は733人、10代が最多191人（鹿児島市375、鹿屋37、霧島37、日置33、姶良31、薩摩川内29、奄美28、志布志15、出水14、徳之島11、いちき串木野10、指宿9、曽於9、南九州8、天城8、さつま7、大崎7、瀬戸内7、伊仙7、南さつま6、垂水4、肝付4、枕崎3、阿久根3、西之表3、東串良3、南大隅3、喜界3、伊佐2、錦江2、長島1、中種子1、大和1、龍郷1、和泊1、知名１／福岡２、愛知２、沖縄１、熊本１、大分１、大阪1、神奈川１）新型コロナ・鹿児島8日発表

鹿児島県と鹿児島市は８日、新たに７３３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。２日連続で前週の同じ曜日を上回った。また県は、１人の死亡を明らかにした。亡くなった人は鹿児島市在住で、感染後に県内医療機関に入院中だった。遺族の意向で年代、性別、死因は非公表としている。死者の累計は１８６人。新規感染者の居住地は、鹿児島市３７５人、鹿屋市、霧島市３７人、日置市３３人、姶良市３１人、薩摩川内市２９人、奄美市２８人、志布志市１５人、出水市１４人、徳之島町１１人、いちき串木野市１０人、指宿市、曽於市９人、南九州市、天城町８人、さつま町、大崎町、瀬戸内町、伊仙町７人、南さつま市６人、垂水市、肝付町４人、枕崎市、阿久根市、西之表市、東串良町、南大隅町、喜界町３人、伊佐市、錦江町２人、長島町、中種子町、大和村、龍郷町、和泊町、知名町１人、福岡県、愛知県２人、沖縄県、熊本県、大分県、大阪府、神奈川県１人。年代別では１０代が１９１人と最も多く、２０代１０６人、３０代１０２人と続いた。療養期間終了後に再び感染する再陽性者も１人（１７例目）確認された。７日時点の療養者数は前日比２６８人増の４３８０人。内訳は入院１９４人（前日比３７人増）、宿泊施設入所８０２人（６１人増）、自宅待機３３８４人（１７０人増）。入院のうち重症は２人、酸素投与の必要な中等症は２５人。県内の累計感染者６万９２２９人となった。