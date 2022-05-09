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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに424人感染
2022/05/09 16:14
拡大
鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者４２４人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２３９人、市発表分は１８５人。
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