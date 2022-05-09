新型コロナ　鹿児島県内で新たに424人感染

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新型コロナ 鹿児島市で新たに375人感染 鹿屋、霧島で各37人、日置33人など733人確認 鹿児島県内居住地別詳細

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鹿児島市立病院で職員、患者計18人感染 一部病棟で新規入院見合わせ 新型コロナ

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旅行中の別れ話で口論、交際女性殴る 68歳男 傷害容疑で逮捕

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再陽性者 17例目を確認 新規感染は733人、10代が最多191人（鹿児島市375、鹿屋37、霧島37、日置33、姶良31、薩摩川内29、奄美28、志布志15、出水14、徳之島11、いちき串木野10、指宿9、曽於9、南九州8、天城8、さつま7、大崎7、瀬戸内7、伊仙7、南さつま6、垂水4、肝付4、枕崎3、阿久根3、西之表3、東串良3、南大隅3、喜界3、伊佐2、錦江2、長島1、中種子1、大和1、龍郷1、和泊1、知名１／福岡２、愛知２、沖縄１、熊本１、大分１、大阪1、神奈川１）新型コロナ・鹿児島8日発表

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ウクライナ侵攻に「正しい戦争なんてあるもんか」 ガンダムから引用した寺の掲示がSNSで話題に

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組員、知人女性の右脚蹴り傷害容疑 「暴力振るっていない」否認

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新たな産業拠点になるか…コロナ後見据え川内港周辺開発へ 企業誘致、交通網整備に課題 薩摩川内市

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深刻、市町村長選の候補者がいない…鹿児島県内、直近の改選4割が無投票 専門家「地域の課題見えづらくなる」

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過去2番目に多い928人新たに感染 鹿児島市406人、鹿屋70人、霧島54人など 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに733人感染 1人死亡を確認