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指宿スカイライン頴娃－谷山ＩＣ　通行止め解除

 2022/05/09 16:58
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　鹿児島県警によると、指宿スカイライン頴娃インターチェンジ（ＩＣ）－谷山ＩＣの全面通行止めは９日午後４時４５分、上下線で解除された。
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