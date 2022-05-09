鹿児島市で新たに190人、鹿屋40人、霧島34人など計424人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者４２４人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市が１９０人、鹿屋市４０人、霧島市３４人、日置市１９人、姶良市１７人、薩摩川内市１３人、志布志市１１人、南九州市１０人、枕崎市９人、曽於市、いちき串木野市８人、指宿市、奄美市、東串良町７人、龍郷町６人、伊佐市５人、出水市、大崎町、徳之島町４人、阿久根市、南さつま市３人、垂水市、肝付町、喜界町、知名町２人、さつま町、錦江町、瀬戸内町、天城町、和泊町１人。県外は宮崎県、福岡県１人だった。