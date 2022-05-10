重症2人、中等症は23人 新たな感染は424人（鹿児島市190、鹿屋40、霧島34、日置19、姶良17、薩摩川内13、志布志11、南九州10、枕崎9、曽於8、いちき串木野8、指宿7、奄美7、東串良7、龍郷6、伊佐5、出水4、大崎4、徳之島4、阿久根3、南さつま3、垂水2、肝付2、喜界2、知名2、さつま1、錦江1、瀬戸内1、天城1、和泊1、宮崎1、福岡1）新型コロナ・鹿児島9日発表
2022/05/10 07:00
鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者４２４人を新たに確認したと発表した。
居住地別では、鹿児島市が１９０人、鹿屋市４０人、霧島市３４人、日置市１９人、姶良市１７人、薩摩川内市１３人、志布志市１１人、南九州市１０人、枕崎市９人、曽於市、いちき串木野市８人、指宿市、奄美市、東串良町７人、龍郷町６人、伊佐市５人、出水市、大崎町、徳之島町４人、阿久根市、南さつま市３人、垂水市、肝付町、喜界町、知名町２人、さつま町、錦江町、瀬戸内町、天城町、和泊町１人。県外は宮崎県、福岡県１人だった。
累計感染者は６万９６５３人となった。８日時点の療養者数は前日比１９４人増の４５７４人。内訳は入院２００人（前日比６人増）、宿泊施設入所８３０人（２８人増）、自宅待機３５４４人（１６０人増）。入院のうち重症２人、酸素投与の必要な中等症２３人だった。
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重症2人、中等症は23人 新たな感染は424人（鹿児島市190、鹿屋40、霧島34、日置19、姶良17、薩摩川内13、志布志11、南九州10、枕崎9、曽於8、いちき串木野8、指宿7、奄美7、東串良7、龍郷6、伊佐5、出水4、大崎4、徳之島4、阿久根3、南さつま3、垂水2、肝付2、喜界2、知名2、さつま1、錦江1、瀬戸内1、天城1、和泊1、宮崎1、福岡1）新型コロナ・鹿児島9日発表5月10日 07:00
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