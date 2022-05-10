「人とは思わなかった」　高齢女性を車ではね逃げる　ひき逃げ容疑の男が出頭

３日夜、鹿児島県さつま町で女性がはねられたひき逃げ事件で、さつま署は９日、自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、姶良市西宮島町、会社員の男（２７）を逮捕した。逮捕容疑は、３日午後７時２５分ごろ、さつま町求名の国道で軽乗用車を運転中、近くの自営業女性（８７）をはね、あばら骨を折るなどのけがを負わせ、救護措置をせずに逃げた疑い。同署によると、男は９日午前９時半ごろ、会社の同僚と一緒にさつま署に出頭。事件当時は仕事帰りで、「何か硬い物にぶつかったのは間違いないが、人とは思わなかった」と容疑を一部否認している。