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闇夜の森に緑色のともしび　光るキノコ「シイノトモシビタケ」見頃　奄美大島

 2022/05/11 08:30
幻想的な緑色の光を放つシイノトモシビタケ＝９日午後８時９分から２分間露光、龍郷町
幻想的な緑色の光を放つシイノトモシビタケ＝９日午後８時９分から２分間露光、龍郷町
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　光るキノコと呼ばれる「シイノトモシビタケ」が、鹿児島県龍郷町（奄美大島）の森で緑色の幻想的な光を放ち、暗闇に浮かび上がっている。

　９日夜、雨上がりの森に高さ１〜２センチ、傘の直径１センチほどのシメジに似た十数個が、シイの古木や朽ち木に生えていた。

　奄美市名瀬の自然写真家常田守さん（６８）によると、ルシフェリンという物質の働きで発光。太陽光より弱く日中は茶褐色だが、日が暮れるとぼんやりと光る。４月から姿を現し、５月がピーク。６月ぐらいまで観察できる。
(別カット)暗闇に光るシイノトモシビダケ＝龍郷町
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