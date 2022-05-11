新電力・ナンワエナジー、家庭向けも供給停止　6月末で　世界的な燃料価格高騰受け

１．

43歳女が20代女性をカミソリで切り付ける 通行人が119番

２．

伊仙のイベントでクラスター、104人感染 いちき串木野、湧水でも 新型コロナ・鹿児島

３．

過去2番目に多い928人新たに感染 鹿児島市406人、鹿屋70人、霧島54人など 新型コロナ・市町村別詳細

４．

鹿児島市立病院で職員、患者計18人感染 一部病棟で新規入院見合わせ 新型コロナ

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに928人感染

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに961人感染確認 過去2番目の多さ

７．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

８．

鹿児島市で新たに196人、龍郷25人、奄美21人など計420人感染 新型コロナ・市町村別詳細

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに521人感染、1人死亡 クラスター3件確認

10．

伊仙のイベント104人感染、公表時最多 体育館の換気と黙食が不十分 新たな感染は521人（鹿児島市336人、伊仙24、鹿屋22、奄美13、霧島13、徳之島13、薩摩川内9、枕崎8、姶良7、志布志7、南さつま7、龍郷5、天城5、日置4、南九州4、出水3、湧水3、さつま3、南大隅3、肝付3、和泊2、阿久根2、曽於2、大崎2、西之表2、伊佐2、知名2、指宿1、瀬戸内1、与論1、南種子1、宮崎3、東京2、福岡2、愛知1、熊本1、静岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島6日発表