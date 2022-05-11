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新電力・ナンワエナジー、家庭向けも供給停止　6月末で　世界的な燃料価格高騰受け

 2022/05/11 11:09
サービス停止を知らせるナンワエナジーのホームページ
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　新電力のナンワエナジー（鹿児島市）は１１日、家庭向けなど低圧分野の電力供給を６月３０日で終了すると発表した。ビルや工場などが対象の高圧、特別高圧の分野はすでに４月末で停止しており、同社の電力供給サービスは終了となる。

　同社によると、世界的な新型コロナウイルス禍からの経済回復に伴う原油や液化天然ガス不足に加え、ロシアのウクライナ侵攻も影響して燃料価格が高騰。採算性の担保が困難になったという。

　低圧の契約者に対しては６月１０日までに他の電力会社へ切り替えるよう求めている。ナンワエナジー低圧切り替えサポート窓口＝０１２０（５４０）１７２
ナンワエナジーのホームページ
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