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新型コロナ　鹿児島県内で新たに730人感染確認

 2022/05/11 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者７３０人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは３８２人、市発表分は３４８人。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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