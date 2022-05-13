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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに633人の感染、1人死亡、クラスター1件確認
2022/05/13 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者６３３人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは３５８人、市は２７５人。
県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８７人となった。
県は午後６時半をめどに新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
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