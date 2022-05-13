TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内 新たに633人の感染、1人死亡、クラスター1件確認

 2022/05/13 16:05
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者６３３人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは３５８人、市は２７５人。

　県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８７人となった。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
相談窓口
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ