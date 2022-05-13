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大雨でJR指宿枕崎線が運転見合わせ　喜入－指宿

 2022/05/13 17:27
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　ＪＲ指宿枕崎線は大雨の影響で、１３日午後４時２２分から喜入－指宿で上下線の運転を見合わせている。山川－枕崎も午後４時７分から徐行規制中。（午後５時２０分現在）
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