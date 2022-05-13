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南九州市の障害者施設でクラスター、12人感染

 2022/05/13 18:50
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　鹿児島県は１３日、南九州市の障害者施設で、新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は職員３人、利用者８人、その親族１人の計１２人。

　県内のクラスターは累計１７４件となった。
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