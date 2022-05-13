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鹿児島市で278人、霧島64人、鹿屋46人など計633人感染　新型コロナ・市町村別詳細

 2022/05/13 19:14
【表】一目でわかる鹿児島県の感染者推移
【表】一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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　鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者６３３人を新たに確認したと発表した。

　居住地別では鹿児島市が２７８人、霧島市６４人、鹿屋市４６人、奄美市３３人、薩摩川内市３０人、姶良市２５人、出水市１８人、徳之島町１７人、いちき串木野市１４人、伊仙町１１人、伊佐市９人、枕崎市、南九州市８人、日置市、曽於市、さつま町７人、志布志市、肝付町、天城町６人、南さつま市５人、大崎町４人、阿久根市、指宿市、瀬戸内町３人、長島町、湧水町、錦江町、南大隅町、龍郷町２人、垂水市、中種子町、喜界町、和泊町１人。県外は福岡県の１人。
１２月２６日以降の感染者推移
予防のポイント
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