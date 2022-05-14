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馬毛島基地計画　交付金活用案を鹿児島県と国に提言　賛成派団体

 2022/05/14 13:30
馬毛島（資料写真）
馬毛島（資料写真）
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　西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に賛成する政治団体「西之表市と馬毛島の未来創造推進協議会」のメンバーは１２、１３日、鹿児島県と九州防衛局（福岡市）をそれぞれ訪れ、基地整備に伴う交付金活用に関する提言書を提出した。

　４月に初開催した交付金の有効活用策を探る公開勉強会で、商工会や建設業、農漁業などの若手・中堅から上がった物流コスト対策などの提言を取りまとめた。九州防衛局に出した岸信夫防衛相宛ての文書では、改めて基地の早期運用を求めた。

　提言書は八板俊輔市長にも提出している。
九州防衛局の伊藤哲也局長（左から２人目）に提言書を提出する賛成派政治団体のメンバー＝福岡市
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