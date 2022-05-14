駐機の米軍ヘリ、種子島空港を離陸

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鹿児島市で278人、霧島64人、鹿屋46人など計633人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに633人の感染、1人死亡、クラスター1件確認

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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思い思いの場所で仕事OK 京セラ子会社が鹿児島市に新事業所 ICT活用しシステム開発

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垂水市で285万円使途不明か 公共工事の契約保証金 公表予定なし、補てんや発覚の経緯明かさず

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1日も休まず公衆トイレを磨いて2年 きれい好き公民館長 かつてのあだ名はトイレ用洗剤名 1時間かけて隅々まで、仕上げは床に粘着シート

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感染力強い「ＢＡ・２」疑い92％ 県内新たに633人確認（鹿児島市278人、霧島64、鹿屋46、奄美33、薩摩川内30、姶良25、出水18、徳之島17、いちき串木野14、伊仙11、伊佐9、枕崎8、南九州8、日置7、曽於7、さつま7、志布志6、肝付6、天城6、南さつま5、大崎4、阿久根3、指宿3、瀬戸内3、長島2、湧水2、錦江2、南大隅2、龍郷2、垂水1、中種子1、喜界1、和泊1、福岡1）新型コロナ・鹿児島13日発表

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南九州市の障害者施設でクラスター、12人感染

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被災不明者の身元、家族同意なら公表 緊急時は同意なくても公表 鹿児島県が初基準 九州各県の対応分かれる

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霧島のクラスター、黙食、マスク着用、手指消毒徹底されず 県内新たに767人確認（鹿児島市370人、霧島57、奄美47、鹿屋44、姶良33、薩摩川内27、徳之島21、南九州18、日置17、いちき串木野13、龍郷12、天城12、志布志11、出水11、指宿10、曽於8、枕崎7、伊仙7、南さつま6、さつま5、瀬戸内5、肝付3、大崎3、東串良3、伊佐2、西之表2、与論2、長島2、垂水1、阿久根1、和泊1、知名1、錦江1、宮崎3、福岡1）新型コロナ・鹿児島12日発表