南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
14
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
駐機の米軍ヘリ、種子島空港を離陸
2022/05/14 12:04
１３日、「予防着陸」した米空軍嘉手納基地所属のＨＨ６０救難ヘリコプター（手前）＝中種子町の種子島空港
拡大
中種子町の種子島空港に１２日着陸した米空軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）所属のＨＨ６０救難ヘリコプター１機は１４日午前１０時３７分ごろ、空港を離陸した。空港管理事務所の職員が視認した。
九州防衛局などによると、同機は１２日午後２時３５分ごろ着陸。米軍側は「種子島空港に向けて飛行中、メンテナンスの必要が生じた」と説明している。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
市丸グループ（鹿児島市）、介護事業に参入 コロナでタクシー売り上げ減 将来性、既存事業との相乗効果期待
5月14日 12:30
鹿児島東西道路の巨大掘削機「来年度にも稼働」 鹿児島市で期成会
5月14日 12:30
JR日豊線 運転再開 北俣駅の信号トラブル解消
5月14日 12:07
駐機の米軍ヘリ、種子島空港を離陸
5月14日 12:04
丹精込めたサツキ 鮮やか43作品展示 3年ぶり開催、鹿児島市の護国神社
5月14日 11:58
鹿児島県内景気「緩やかに持ち直し」 日銀支店、判断引き上げ 移動制限なし、県外客の消費活発化
5月14日 11:39
JR日豊線 北俣駅で信号トラブル 上下線とも運転見合わせ
5月14日 11:32
麦秋の季節 黄金色の畑にコンバイン小気味よく 大麦の収穫シーズン 鹿児島・金峰
5月14日 11:00
下甑の地区コミュがカフェ開店 バンガローを改修、憩いの場に
5月14日 11:00
バーレーンの砂像に大使が感激 南さつま訪問、友好誓う
5月14日 10:00
柳氏の県議辞職は23日予定 補選と参院選の同日選狙う 流動的な日程にらみ、各陣営選挙モード突入 鹿児島
5月14日 09:30
立民・柳氏、立候補を正式表明 「誰もが人間らしく生きていける社会に」 参院選鹿児島選挙区
5月14日 08:30
勇壮に棒踊り 五穀豊穣、家内安全を祈願 伊集院3地区
5月14日 08:30
米軍ヘリ、種子島空港で駐機続ける 嘉手納基地周辺の天候不良 14日戻る予定
5月14日 08:00
被災不明者の身元、家族同意なら公表 緊急時は同意なくても公表 鹿児島県が初基準 九州各県の対応分かれる
5月14日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲