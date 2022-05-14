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駐機の米軍ヘリ、種子島空港を離陸

 2022/05/14 12:04
１３日、「予防着陸」した米空軍嘉手納基地所属のＨＨ６０救難ヘリコプター（手前）＝中種子町の種子島空港
１３日、「予防着陸」した米空軍嘉手納基地所属のＨＨ６０救難ヘリコプター（手前）＝中種子町の種子島空港
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　中種子町の種子島空港に１２日着陸した米空軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）所属のＨＨ６０救難ヘリコプター１機は１４日午前１０時３７分ごろ、空港を離陸した。空港管理事務所の職員が視認した。

　九州防衛局などによると、同機は１２日午後２時３５分ごろ着陸。米軍側は「種子島空港に向けて飛行中、メンテナンスの必要が生じた」と説明している。
１３日、「予防着陸」した米空軍嘉手納基地所属のＨＨ６０救難ヘリコプター（左）＝中種子町の種子島空港
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