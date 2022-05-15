新たな感染は640人、8日ぶり前週下回る（鹿児島市283、霧島68、鹿屋47、奄美45、徳之島23、薩摩川内21、姶良17、日置10、いちき串木野10、伊佐10、指宿8、肝付8、瀬戸内8、天城8、さつま7、大崎7、出水6、西之表6、志布志5、長島5、龍郷5、伊仙5、枕崎4、南さつま4、南九州4、垂水3、阿久根2、曽於2、湧水2、東串良2、錦江2、与論2、屋久島1）新型コロナ・鹿児島14日発表

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新たに６４０人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。８日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。直近１週間の感染者は４８８８人で、大型連休中だった前週（３９９５人）から８９３人増えた。新規感染者の居住地は、鹿児島市２８３人、霧島市６８人、鹿屋市４７人、奄美市４５人、徳之島町２３人、薩摩川内市２１人、姶良市１７人、日置市、いちき串木野市、伊佐市１０人、指宿市、肝付町、瀬戸内町、天城町８人、さつま町、大崎町７人、出水市、西之表市６人、志布志市、長島町、龍郷町、伊仙町５人、枕崎市、南さつま市、南九州市４人、垂水市３人、阿久根市、曽於市、湧水町、東串良町、錦江町、与論町２人、屋久島町１人だった。年代別では１０代の１２４人が最多で、１０歳未満の１１４人、３０代の１１３人と続く。４０代以下が全体の約８割を占めた。累計感染者は７万３３８４人となった。１３日時点の療養者数は前日比１人増の５２７３人。内訳は入院１９５人（前日比９人増）、宿泊施設入所１０８４人（３５人増）、自宅待機３９９４人（４３人減）。入院のうち重症１人、酸素投与の必要な中等症２４人。