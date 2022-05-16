自民鹿児島市支部、県関係3人の必勝誓う　参院選へ決起大会　選挙区の野村氏、食料安全保障に意欲

自民党鹿児島市支部は１５日、同市のホテルで参院選必勝決起大会を開いた。党員ら約１５０人は、夏の参院選に向けて鹿児島選挙区と比例代表に立候補を予定する県関係公認候補３人の全員当選を誓った。同選挙区で４選を期す野村哲郎氏（７８）は食料安全保障に力を入れるとし「農家や消費者が納得する公約をつくり、正々堂々と戦いたい」と決意を表明。頑張ろう三唱で締めくくった。決起大会に先立ち定期大会があり、新支部長に藤崎剛県議を選出した。