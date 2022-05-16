2日連続で前週下回る　新たな感染は599人（鹿児島市274人、霧島50、奄美44、鹿屋33、徳之島23、姶良20、薩摩川内13、日置13、志布志12、南九州12、伊佐9、いちき串木野8、垂水8、曽於7、天城7、肝付6、瀬戸内6、伊仙6、出水5、さつま5、与論4、指宿3、阿久根3、西之表3、長島3、大崎3、龍郷3、枕崎2、南さつま2、喜界2、錦江1、南大隅1、中種子1、南種子1、屋久島1、知名1、千葉2、宮崎1、福岡1）新型コロナ・鹿児島15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新たに５９９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。２日連続で前週の同じ曜日を下回った。県は薩摩川内市の障害者施設のクラスター（感染者集団）も明らかにした。障害者施設の感染者は３０～７０代の入所者４人、職員２人の計６人。介助時の職員のマスク着用や換気が一部不十分だった。県内のクラスターは累計１７５例となった。障害者施設での確認が３件続いたことから、県は県内の施設に改めて注意喚起する。新規感染者の居住地は、鹿児島市２７４人、霧島市５０人、奄美市４４人、鹿屋市３３人、徳之島町２３人、姶良市２０人、薩摩川内市、日置市１３人、志布志市、南九州市１２人、伊佐市９人、いちき串木野市、垂水市８人、曽於市、天城町７人、肝付町、瀬戸内町、伊仙町６人、出水市、さつま町５人、与論町４人、指宿市、阿久根市、西之表市、長島町、大崎町、龍郷町３人、枕崎市、南さつま市、喜界町２人、錦江町、南大隅町、中種子町、南種子町、屋久島町、知名町１人。県外は千葉県２人、宮崎県１人、福岡県１人だった。年代別では１０代が１１６人、１０歳未満が１０５人、３０代９４人、４０代９２人と続く。累計感染者は７万３９８３人となった。１４日時点の療養者数は前日から１５人減って５２５８人。内訳は入院２００人（前日比５人増）、宿泊施設入所１０６５人（１９人減）、自宅待機３９９３人（１人減）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は２７人。