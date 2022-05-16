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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに297人感染確認
2022/05/16 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者２９７人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは１９１人、市は１０６人。
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国体見据え、中高生のボクシング選手27人が強化合宿 阿久根
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観光の「カリスマ」、鹿児島市のアドバイザーに就任
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盗まれた？ 草取り訓練中のヤギ2匹が消える 飼い主「家族のような存在なのに」 霧島
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「鬼滅じぇっと」ド派手に飛来 開港50年の鹿児島空港
5月16日 07:38
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