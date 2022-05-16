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新型コロナ　鹿児島県内 新たに297人感染確認

 2022/05/16 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者２９７人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１９１人、市は１０６人。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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