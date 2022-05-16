鹿児島市で新たに105人、鹿屋37人、霧島33人など計297人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者２９７人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市が１０５人、鹿屋市３７人、霧島市３３人、奄美市２８人、薩摩川内市１３人、日置市１１人、伊仙町９人、大崎町７人、与論町６人、さつま町、徳之島町５人、いちき串木野市、志布志市、姶良市４人、曽於市、南九州市３人、指宿市、西之表市、長島町２人、出水市、南さつま市、伊佐市、湧水町、肝付町、中種子町、龍郷町、喜界町、天城町、知名町１人。県外は宮崎県２人、熊本県、岐阜県１人だった。