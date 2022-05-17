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関係者が新型コロナ感染　鹿児島市立病院、一部病棟の新規入院再開

 2022/05/17 07:00
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　鹿児島市立病院は１６日、職員や患者の新型コロナウイルス感染を受け見合わせていた一部病棟の新規入院受け入れを再開したと発表した。


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