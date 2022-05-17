55日ぶり感染者300人切る　年代別は10歳未満が最多、若年層依然目立つ　新たに297人確認（鹿児島市105、鹿屋37、霧島33、奄美28、薩摩川内13、日置11、伊仙9、大崎7、与論6、さつま5、徳之島5、いちき串木野4、志布志4、姶良4、曽於3、南九州3、指宿2、西之表2、長島2、出水1、南さつま1、伊佐1、湧水1、肝付1、中種子1、龍郷1、喜界1、天城1、知名1、宮崎県2、熊本県1、岐阜県1）　新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新たに新型コロナウイルスの感染者２９７人を確認したと発表した。１日当たりの感染者が３００人を切ったのは３月２２日（２１９人）以来５５日ぶりで、前週の同じ曜日を３日連続で下回った。新規感染者の居住地は、鹿児島市が１０５人、鹿屋市３７人、霧島市３３人、奄美市２８人、薩摩川内市１３人、日置市１１人、伊仙町９人、大崎町７人、与論町６人、さつま町、徳之島町５人、いちき串木野市、志布志市、姶良市４人、曽於市、南九州市３人、指宿市、西之表市、長島町２人、出水市、南さつま市、伊佐市、湧水町、肝付町、中種子町、龍郷町、喜界町、天城町、知名町１人。県外は宮崎県２人、熊本県、岐阜県１人だった。年代別に見ると、１０歳未満の６６人が最多で、１０代４８人、２０代４３人と続き、依然として若年層の感染が目立つ。４０代以下が全体の７６％を占めている。累計感染者は７万４２８０人になった。１５日時点の療養者数は前日比１１３人減の５１４５人。内訳は入院２１３人（１３人増）、宿泊施設入所１０６０人（５人減）、自宅待機３８７２人（１２１人減）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症２５人。