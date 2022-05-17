新型コロナ　鹿児島県内新たに878人感染確認　10日以来の800人超　クラスター3件

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者８７８人を新たに確認したと発表した。８００人を超えたのは１０日以来。県が発表したのは５１４人、市発表分は３６４人。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８８人となった。県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。