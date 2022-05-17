南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
17
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに878人感染確認 10日以来の800人超 クラスター3件
2022/05/17 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者８７８人を新たに確認したと発表した。８００人を超えたのは１０日以来。
県が発表したのは５１４人、市発表分は３６４人。
県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１８８人となった。
県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
東九州自動車道 大崎－鹿屋串良 通行止め トラック横転事故で
5月17日 16:08
新型コロナ 鹿児島県内新たに878人感染確認 10日以来の800人超 クラスター3件
5月17日 16:04
公立高校入試の平均点、5点下がる 英語は過去5年で最低 鹿児島県、2022年度
5月17日 15:30
市政のデジタル化へ 市民の苦手意識を減らしたい スマホの使い方、指宿市が動画で解説 ＳＮＳ、電子決済…テーマ別に82本
5月17日 13:45
病気の祖母の髪が治療で抜け落ち…9歳男児、3年かけてヘアドネ 「男の子なのに―」心ない言葉にも堂々 「男女とも好きな髪形でいい」
5月17日 12:30
児童が笠沙太鼓披露 海の街の元気アピール 片浦漁港でフェスタ
5月17日 12:30
コロナ、ウクライナ侵攻、円安…3月期決算、鹿児島県内の上場企業に明暗 今後も厳しい経営環境予想
5月17日 12:00
免許更新 高齢者実車試験スタート 信号無視・逆走は一発不合格、ペダル踏み間違いもチェック 県内対象者は違反歴ある3500人 鹿児島市で講習会
5月17日 11:00
防災意識高めよう 梅雨期に向け研修会 鹿児島市
5月17日 11:00
自転車で道路横断の70歳男性はねられ死亡 片側2車線、横断歩道や信号なし 鹿児島市
5月17日 10:40
教職員の働き方改革 改善「実感」69.9％、目標の8割に届かず 月平均残業45時間以下は8割超で達成 鹿児島県教委調査
5月17日 10:00
奄美の自然環境、地域の課題を探る 鹿児島市でシンポ
5月17日 10:00
桜島が噴火、今年12回目 噴煙の高さ1500メートル
5月17日 09:47
棚田に広がるモネ「睡蓮」の世界 白やピンクの花見頃「ゆっくりとした時間過ごして」 さつま
5月17日 08:30
ボードゲームを通じてSDGsを勉強 屋久島・安房小
5月17日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲