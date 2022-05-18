クラスター3件、マスク着用不十分　新規感染は878人、1人死亡（鹿児島市362、霧島114、奄美73、鹿屋68、薩摩川内31、南九州27、出水23、姶良23、徳之島20、日置16、志布志15、伊仙12、指宿10、伊佐10、大崎10、曽於8、枕崎4、垂水4、いちき串木野4、肝付4、瀬戸内4、与論4、南さつま3、湧水3、中種子3、龍郷3、阿久根2、西之表2、東串良2、さつま1、長島1、南大隅1、屋久島1、喜界1、天城1、和泊1、知名1、東京2、愛知2、新潟1、群馬1）　新型コロナ・鹿児島17日発表

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者８７８人と１人の死亡を確認したと発表した。１日の感染者が８００人を上回るのは１０日以来。また県は、霧島市の児童施設、阿久根市と西之表市の医療機関、計３件のクラスターを明らかにした。鹿児島市によると、死者は市内在住。感染後、入所中の福祉施設で待機していた。遺族の意向で年代、死因などは非公表。県内死者は累計１８８人となった。霧島市の児童施設のクラスターは１４人（職員、児童各７人）、阿久根市の医療機関は７人（入院患者４人、職員３人）。西之表市の医療機関は職員８人が感染した。いずれもマスク着用が不十分だった。新規感染者の居住地は、鹿児島市３６２人、霧島市１１４人、奄美市７３人、鹿屋市６８人、薩摩川内市３１人、南九州市２７人、出水市、姶良市２３人、徳之島町２０人、日置市１６人、志布志市１５人、伊仙町１２人、指宿市、伊佐市、大崎町１０人、曽於市８人、枕崎市、垂水市、いちき串木野市、肝付町、瀬戸内町、与論町４人、南さつま市、湧水町、中種子町、龍郷町３人、阿久根市、西之表市、東串良町２人、さつま町、長島町、南大隅町、屋久島町、喜界町、天城町、和泊町、知名町１人。県外は東京都、愛知県２人、新潟県、群馬県１人。年代別に見ると、１０歳未満の１７８人が最多で、１０代が１５９人で続く。県は、１４日に発表した新規感染者１人について発生届の取り下げがあったと公表。県内の累計感染者は７万５１５７人となった。１６日時点の療養者は前日比３５５人減の４７９０人。内訳は入院２０４人（前日比９人減）、宿泊施設入所９５４人（１０６人減）、自宅待機３６３２人（２４０人減）、入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症２５人。